Inzaghi: «Derby? Testa al Venezia! Attaccanti, parlerò con la società»

Inzaghi prima di Inter-Venezia, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 2021-2022, si è detto concentrato per questa partita senza pensare al derby. Di seguito le sue parole su DAZN.

CONCENTRAZIONE – Inzaghi prima di Inter-Venezia, su DAZN ha parlato così: «Il derby in questo momento non è nella mia testa, oggi affrontiamo un avversario solido, massima concentrazione contro il Venezia, pensiamo partita dopo partita. L’attacco? L’infortunio di Correa non ci voleva perché stava tornando nel migliore dei modi, facciamo bene questa partita poi parlerò con la società. Per qualsiasi cosa la dirigenza è sempre pronta».