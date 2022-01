D’Ambrosio: «Io vero professionista! Atalanta? Severo con me stesso»

D’Ambrosio prima di Venezia-Inter, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 2021-2022, su DAZN è tornato a parlare dell’errore commesso contro l’Atalanta e non solo.

PROFESSIONITSA VERO – D’Ambrosio prima di Inter-Venezia, su DAZN ha parlato così: «Ho un mio modo di allenarmi e di essere presente, posso dire di essere un vero professionista perché lavoro quotidianamente per mettere in difficoltà l’allenatore ed essere sempre a disposizione. Quando sbaglio, siccome sono molto, non è mi ancora andata giù perché poteva essere una vittoria».