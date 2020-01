Candreva: “Modulo alternativa provata in questi giorni, nuova. Esultanza…”

Candreva: “Modulo alternativa provata in questi giorni, nuova....

Candreva ha proseguito le interviste post partita di Inter-Fiorentina. Ecco le sue parole al termine dell’ultimo quarto di finale di Coppa Italia 2019-2020, che è terminato con il punteggio di 2-1.

QUALIFICATI – Antonio Candreva commenta Inter-Fiorentina su Inter TV: «Abbiamo fatto un’ottima partita, ci tenevamo tanto a passare il turno. Da domani pensiamo al campionato, ci aspetta una trasferta dura e difficile. L’esultanza con Lautaro Martinez? Scherziamo con la musica, l’avevamo fatta anche con la SPAL in casa. È una cosa che facciamo e me l’ha ricordata. Il modulo? È un’alternativa che abbiamo provato in questi giorni, una cosa nuova. Ci sta avere difficoltà, date anche dall’avversario che si alza tantissimo e ci dà poco spazio e poca ampiezza. Difficile trovare le nostre giocate, ma abbiamo creato occasioni giuste dove abbiamo saputo soffrie. C’è da migliorare sempre ogni partita, è un risultato che ci dà fiducia dopo i tre pareggi. Ripartiamo da qui, da domani si pensa al campionato».