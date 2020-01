Barella: “Solo gol belli, devo fare anche quelli facili. Eriksen…”

Condividi questo articolo

Barella è stato uno dei giocatori intervistato su Inter TV, nel post partita di Inter-Fiorentina. Ecco le sue parole a margine della sfida dell’ultimo quarto di finale di Coppa Italia, da lui deciso al 67′.



IL GOLEADOR – Nicolò Barella parla a Inter TV dopo Inter-Fiorentina: «Solo gol belli, devo imparare a fare quelli più facili. La vittoria? Era forse quello che ci era mancato nelle altre partite. Oggi avevamo tanta voglia e ce la meritavamo, diciamo che a volte non abbiamo raccolto quello che dovevamo. Siamo contenti. La semifinale col Napoli? Una gara difficile. Quando si stringe il cerchio tutte le gare diventano difficili, però questo è il nostro obiettivo e ci puntiamo. Tre gol in tutte le competizioni? Mi fa sicuramente piacere, non tanto per questo record ma perché mi fa piacere aiutare la squadra con i miei gol. Devo aiutare a farne ancora di più, così sarò più contento. Christian Eriksen è un grandissimo giocatore, un altro che ci aiuta ad alzare ancora di più il livello, quindi ben accetto».