Candreva: “Inter voleva la semifinale, ora testa all’Udinese! I nuovi…”

Candreva – intervistato nella Mixed Zone di San Siro, come ripreso da “Sportitalia” – commenta la vittoria dell’Inter sulla Fiorentina con conseguente passaggio del turno

NESSUNA DISTRAZIONE – Il gol dell’1-0 porta la firma di Antonio Candreva, soddisfatto di quanto raccolto dall’Inter contro la Fiorentina: «Ci tenevamo a passare il turno. Siamo contenti, ora pensiamo al campionato che c’è una partita importantissima in casa dell’Udinese. Dispiace aver lasciato punti per strada nelle ultime uscite perché eravamo sempre in vantaggio. Come già detto, oggi ci tenevamo a passare il turno e andare in semifinale, ma da domani testa al campionato. Sono arrivati grandi giocatori che possono dare una mano, da qui alla fine del campionato, a un grande gruppo che ha fatto grandi cose fino a oggi». Questo il breve commento di Candreva al termine di Inter-Fiorentina di Coppa Italia.