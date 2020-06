Candreva: “Giochiamo un mini-torneo, siamo preparati. Napoli…”

Candreva sarà titolare stasera in Napoli-Inter (vedi formazioni). A poco più di mezz’ora dal fischio d’inizio della semifinale di Coppa Italia l’esterno ha dato le sue sensazioni sul ritorno in campo.

RIPRESA DI ALTO PROFILO – Antonio Candreva presenta Napoli-Inter su Inter TV: «Adesso si torna in campo. Si torna dopo una situazione difficile per tutti, siamo pronti per ripartire. Vincere? Assolutamente. Siamo in svantaggio, affronteremo una squadra forte e difficile. Siamo qui per vincere e per passare il turno. Partite ogni tre giorni da qui in avanti? È stato difficile, perché comunque questa pandemia nessuno se la sarebbe mai aspettata. È una cosa nuova per tutti: ci siamo preparati nel migliore dei modi per affrontare questo finale di stagione e questo mini-torneo, siamo pronti».