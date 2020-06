Tardelli: “Napoli-Inter, mi aspetto molto da Eriksen. Lautaro Martinez…”

Marco Tardelli, ha parlato ai microfoni di “Rai Sport” prima della sfida Napoli-Inter, match valido per le semifinali di ritorno di Coppa Italia. Vi sono molte aspettative per Christian Eriksen, che parte titolare. Una battuta, infine, su Lautaro Martinez

ASPETTATIVE – Queste le parole di Marco Tardelli: «Napoli? Gattuso inizialmente aveva avuto difficoltà, ma è riuscito a trovare la quadra. Ha recuperato giocatori importanti. Credo possa fare bene, anche lui sa motivare i giocatori e sa farsi rispettare. E tatticamente ne capisce. Difficile fare pronostici, dipenderà dalla condizione fisica delle squadre. Eriksen? Mi aspetto molto da lui, è un grande giocatore. Ma credo gli dia fastidio la tattica, in Inghilterra non lavorano su queste cose. Lautaro Martinez condizionato dal mercato? Dipende da lui, qualcosa hai dentro quando succedono queste cose. Ed hai anche paura di farti male. Si dimostrerà un professionista serissimo. L’Inter, che ha un programma ben chiaro, può preparare il futuro. Il Barcellona adesso ha difficoltà economiche, deve pensarci bene. Io credo vada sopratutto per Messi».