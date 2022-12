Calhanoglu motivato: «Nel 2023 voglio vincere! L’Inter può recuperare»

Calhanoglu, autore di una bellissima rete su punizione contro lo Gzira United, è apparso motivato in vista del nuovo inizio. Il turco punta a vincere anche nel 2023 con l’Inter

VINCERE − Hakan Calhanoglu motivato in vista del ritorno ufficiale della stagione con l’Inter: «Noi vogliamo ripartire bene, questo è stato un buon test così come contro il Salisburgo che è una squadra più forte dello Gzira United. In campionato c’è tempo per recuperare, il 18 abbiamo la Supercoppa Italiana contro il Milan e vogliamo fare bene. Cosa voglio dal 2023? Voglio vincere, sicuramente». Le sue parole a Sport Mediaset.