Bastoni protagonista di Inter-Gzira United: intesa con Gosens

Bastoni subito protagonista nella prima amichevole a Malta. Il difensore ha messo a referto due assist, e in particolare il secondo va sottolineato.

BUONA LA PRIMA – Era uno degli uomini più attesi, almeno in un certo senso. Parliamo di un’amichevole in condizioni relative. Ma Bastoni anche qui aveva qualcosa da dimostrare dopo i primi mesi vissuti con tanti, troppi alti e bassi. E lo ha fatto. Risultando il migliore in Inter-Gzira United. Un segnale incoraggiante.

DUE ASSIST – Bastoni contro il Gzira ha messo in campo la sua qualità. Risultando determinante con due assist nel 6-1 finale. Un apporto, parlando in generale, fondamentale per l’Inter. Che non si è visto sempre quest’anno. Delle due giocate va analizzata nello specifico la seconda. Quella che porta al gol di Gosens. In primis perché mostra quanto l’ex Atalanta abbia visione di gioco e capacità di servire i compagni. Poi per l’intesa col tedesco.

NUOVA INTESA – Il filtrante di Bastoni sul taglio di Gosens è una giocata da centrocampista. Il tedesco sfrutta la sua dote migliore, cioè l’attacco dello spazio. tagliando alle spalle della difesa del Gzira, accentrandosi verso la porta. Il numero 95 lo vede e lo serve con un passaggio che taglia in due centrocampo e difesa avversaria. Un passaggio non semplice da vedere, ancor meno da realizzare. Ma soprattutto, un assist che richiede comprensione delle caratteristiche del compagno. Perché serve un taglio come quello di Gosens per dare senso a un passaggio simile. L’intesa tra i due insomma è un nuovo promettente fattore per l’Inter.