Brozovic batte record su record: contro il Giappone supera sè stesso!

Contro il Giappone, Marcelo Brozovic è rimasto in campo per tutti i 120′ dell’incontro. Oltre alla buona qualità in regia, il croato si è distinto per la corsa, arrivando a stabilire un record particolare

RECORD – Marcelo Brozovic corre. Corre verso i quarti di finale, ma non solo. Il croato, nella partita contro il Giappone, ha percorso ben 16,7 km, stabilendo il nuovo record per un giocatore riguardo ai km percorsi in una partita del Mondiale. Il numero 11 croato ha battuto il precedente record di 16,3 km. La cosa incredibile è che anche il precedente dato apparteneva a lui. Brozovic percorse infatti questi 16,3 km nella partita contro l’Inghilterra nel Mondiale in Russia 2018. In quel caso si trattava della semifinale della competizione iridata.