Calhanoglu: «Meglio giocare ogni tre giorni! Testa sul campionato»

Calhanoglu è il giocatore che va sulle varie TV nel prepartita di Verona-Inter. Il centrocampista turco, su Inter TV, ha presentato il match del turno infrasettimanale di Serie A.

VINCERE ANCORA – Hakan Calhanoglu spera in un buon risultato in Verona-Inter: «Continuare è sempre importante per noi. Credo che in quest’ultima settimana abbiamo lavorato molto bene, abbiamo trovato risultati ed è quello che volevamo. Credo che la squadra stia giocando molto bene, concentrati. Sappiamo che oggi sarà una partita tosta come sempre, però noi siamo l’Inter e vogliamo vincere. Come ho detto prima sarà una gara tosta e pesante, perché loro giocano sempre uomo contro uomo. Lo so che i nostri tifosi e la gente pensano alla Champions League, però noi siamo con la testa sul campionato perché dobbiamo ancora pedalare. Sarà per noi importante prendere punti. Calendario fitto? Meglio che giochiamo ogni tre giorni, perché così c’è ritmo. Ormai siamo abituati, scendere in campo è sempre bello».