Calhanoglu: «Importante dare un segnale! Vittoria meritata»

L’Inter ha vinto nettamente sul campo del Napoli. Il primo, splendido, gol lo ha segnato Calhanoglu con un bel tiro da fuori area. Tutta la soddisfazione del centrocampista nel post-partita di Sky Sport

VOGLIA – Le parole di Calhanoglu: «Il Napoli è una squadra forte con tante qualità. Per noi oggi era importante dare un segnale importante, era importante vincere questa partita. Eravamo lucidi, concentrati, abbiamo pressato alto per non farli giocare. E abbiamo meritato questa vittoria. Più semplice della Juventus? Loro hanno forti individualità con Kvaratskhelia, Osimhen, Politano che vanno molto 1vs1. Ma non gli abbiamo lasciato i duelli, li abbiamo pressati per rendergli la vita difficile. Con fiducia, con tanta voglia, alla fine abbiamo meritato. Sarà importante gestire le partite, quel recupero è stato importante per noi, giocare ogni tre giorni non è facile. Oggi quelli che non hanno giocato a Lisbona avevano più forte, il mister è stato bravo a gestire. Dalla finale abbiamo imparato tanto, noi vogliamo vincere tutte le partite, l’anno scorso abbiamo sbagliato tante partite contro le piccole. Dobbiamo continuare così. Miglioramenti in difesa? Ho sempre avuto fame per lavorare per la squadra. Poi il lavoro del mister e dello staff che mi hanno aiutato. NOn è semplice passare a regista da trequartista. Sono sulla strada giusta, voglio continuare così. Mi piace lavorare per la squadra. Ho preso più gialli (ride,ndr) ma ci sta. Scudetto duello Inter-Juventus? No, campionato è lungo. NOn si sa. Altre squadre lottano, ci concentriamo su di noi».