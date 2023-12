Inzaghi: «Inter senza rivali? Col Benfica chissà che scrivevano! De Vrij e Dumfries…»

Inzaghi è abbastanza soddisfatto nel postpartita di Napoli-Inter terminata sul punteggio di 0-3, in un’intervista su DAZN si è complimentato con la sua squadra sottolineando il sacrificio di tutta la squadra nonostante le difficoltà e gli infortuni.

GRANDE MERITO – Simone Inzaghi è soddisfatto dopo la partita vinta col Napoli: «Nel primo tempo eravamo partiti bene, abbiamo fatto quel gol con Thuram che è stato annullato per pochissimo. Sfidavamo la squadra campione d’Italia, però noi siamo stati bravissimi. Abbiamo rischiato sulla traversa di Politano e una parata di Sommer, ma sono contentissimo. Ho abbracciato i ragazzi perché se lo meritano. Avevamo bisogno di una prova così. Nel secondo tempo trovato lo 0-2 siamo diventati padroni del campo e vincere a Napoli ci rende felici. Siamo alla quattordicesima giornata, c’è ancora tanta strada davanti a noi. È stata una prova di forza, abbiamo perso de Vrij dopo 18 minuti con Bastoni e Pavard a casa. Non è stato semplicissimo perché Carlos Augusto da un anno e mezzo non faceva il centrale, ma in quel momento non volevo spostare Darmian dalla parte destra perché c’era Kvaratskhelia da marcare. Lautaro Martinez e Thuram come Milito ed Eto’o? Assolutamente (ride, ndr), uno da area di rigore e uno che gira attorno, ci sta come paragone. Loro hanno fatto la storia del club, mentre Lautaro Martinez la sta facendo. Marcus, invece, è arrivato quest’anno con tanta fame, deve continuare così perché abbiamo ritrovato due attaccanti come Arnautovic e Sanchez».

LA SITUAZIONE – Inzaghi fa il punto della situazione riguardo gli infortunati e parla della lotta scudetto: «Margine di crescita? Chiaramente in questo momento la squadra ha fatto tre mesi e mezzo buonissimi e inaspettati. Cambiando 12-13 giocatori c’era la speranza di vederli così, però sappiamo che nel calcio succede che perdi giocatori a noi come a tutte le squadre ed è lì che la squadra deve fare un salto di qualità. La prossima settimana dovremmo recuperare Bastoni. Vedremo de Vrij e Dumfries: sul primo c’è un po’ più di pessimismo. Tra 10-15 giorni credo rientrerà pure Pavard. Ammazzare il campionato? Domani scriveranno che l’Inter non ha rivali, però mercoledì sul 3-0 a fine primo tempo stavano scrivendo sicuramente altri articoli. Però questo fa parte del calcio, siamo abituati. Io mi sento di ringraziare quei tifosi che erano qui con noi, e quelli che da Milano sarebbero venuti volentieri, ma ho saputo che gli è stata vietata la trasferta. Un abbraccio a quelli che erano qui e a quelli che non sono potuti venire».