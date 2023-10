Calhanoglu: «Benfica? Già decisiva! Asllani sente, ascolta e prova»

In Champions League tutte le partite sono sempre difficili. Favoriti sono tutti quelli che ci sono nel gruppo, sono tutti forti e non c’è una favorita. Con il mio ex allenatore Schmidt sì, ci siamo sentiti già tante volte: sono contento di rivederlo domani, l’ultimo messaggio da lui era quando eravamo in finale e mi aveva scritto che sperava che vincessi la coppa. Purtroppo non è successo. Lui è una grande persona per me, è stato molto importante per la mia crescita al Leverkusen. Sono contento per Kokçu e il suo trasferimento al Benfica, di grande valore: è un bravissimo giocatore e un bravissimo uomo. Noi giochiamo in nazionale, sono contento per lui e per quello che fa adesso al Benfica.

Ex Milan ma sei uno dei più amati della tifoseria nerazzurra, addirittura la Curva Nord ha fatto un coro personalizzato. Com’è scattato questo feeling tra Calhanoglu e la gente?