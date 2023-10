Inzaghi: «Sacchi? Tutti possono dire la loro! Valuto Cuadrado»

Inzaghi ha appena concluso la conferenza stampa, parlando dopo Calhanoglu. L’allenatore, alla vigilia di Inter-Benfica, chiede alla sua squadra di trovare la prima vittoria nel girone di Champions League.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Benfica.

Preoccupa un po’ aver sofferto sugli esterni nelle ultime partite? Anche il Benfica gioca molto lì.

Senz’altro sarà una partita impegnativa. Incontriamo una squadra che gioca ad altissima intensità, che come l’Inter ha vinto tutte le partite in campionato eccetto una. Ha già vinto la Supercoppa, è una squadra che si conosce e ha lo stesso allenatore cambiando due-tre giocatori. I princìpi sono quelli visti l’anno scorso, una squadra che ha perso la prima di Champions League rimanendo in dieci dal 15′ ma ha avuto tantissime occasioni e avrebbe meritato qualche altro risultato.

Cuadrado è pronto?

Si è allenato oggi, dalla partita col Milan non si allenava più per una tendinite fastidiosa. Oggi primo allenamento in gruppo, non abbiamo fatto tantissimo ma quello che ha fatto l’ha fatto bene. È convocato, per l’inizio devo ancora fare valutazioni e vedere i dati dell’allenamento. Lui è un giocatore importantissimo, che dopo le ultime partite c’è venuto a mancare.

Quali meriti si dà Inzaghi sulla crescita di Lautaro Martinez?

Per i meriti personali lo dovrà dire il ragazzo. Quello che posso dire di Lautaro Martinez è che come giocatore lo conoscete tutti: un giocatore che nei miei primi due anni è stato fantastico e quest’anno è partito ancora meglio. A differenza del giocatore c’è l’uomo, che ha un impegno totale tutti i giorni massimo e un grandissimo senso d’appartenenza all’Inter. Che in vari momenti, anche quest’anno, ha fatto la differenza.

Quali differenze ci sono tra il Benfica di questa stagione e quello della scorsa?

Il Benfica è una grandissima squadra. Come differenze è cambiato qualche giocatore: c’è il portiere nuovo, i mediani sono diversi, c’è Di Maria e il centravanti è cambiato con Musa e Cabral che si alternano. Hanno cambiato qualche giocatore che gli dà delle qualità, come Di Maria che conosciamo tutti. I princìpi di gioco sono gli stessi, sappiamo di dover fare una partita molto intensa perché il Benfica è un’ottima squadra.

Quando tornano Frattesi e Sensi?

Per quanto riguarda domani nessuno. Sensi ha un problema che penso lo riavremo dopo la sosta, per Frattesi stiamo lavorando se possa essere disponibile per il Bologna sabato. C’era qualche speranza già per questa partita, però insieme allo staff medico abbiamo deciso di non rischiarlo. Meglio non averlo a disposizione per un paio di partite che perderlo per un lungo periodo.

Che il Benfica abbia perso alla prima li spingerà ad attaccare di più o a coprirsi?

Questo bisogna chiederlo all’allenatore del Benfica. Ha perso la prima partita in modo inaspettato e immeritato, perché ha creato tantissimo. Si è trovato davanti una squadra che corre tantissimo, ma l’avevo detto alla vigilia: sarà un gruppo molto equilibrato perché in quarta fascia la Real Sociedad è la squadra che, assieme al Newcastle United, tutti volevano evitare. Abbiamo toccato con mano sul campo quanto la squadra spagnola sia forte, è uno dei gironi più equilibrati di tutti.

Inzaghi, considerate anche lo spirito di vendetta che può avere il Benfica? Qual è la cosa più bella vista dall’Inter finora?

Per quanto riguarda la cosa più bella nostra è come stanno insieme i ragazzi, come si allenano dal 13 luglio. C’è grandissima partecipazione, tutti i ragazzi ogni allenamento vogliono mettermi in difficoltà per le scelte come è giusto che sia. Poi nelle prime quattro settimane abbiamo avuto tantissimo tempo per preparare le partite, adesso ci sono tante partite ravvicinate e si recupera allenandoci giocando. Per quanto riguarda il Benfica arriva da una vittoria come l’Inter: c’è entusiasmo, chiaramente loro hanno vinto il Classico con il Porto e noi una partita importante a Salerno. Arriveranno due grandi squadre che si sono affrontate già ai quarti, con grandi qualità. Abbiamo cambiato tanto sia noi sia loro, sarà una bella partita.

Un giudizio sulle – nuove – parole di Sacchi di Inter legata alle individualità?

Con Sacchi abbiamo vedute diverse sull’Inter, tutti possono esprimere il loro giudizio sul calcio. Sono soddisfatto del percorso e di quello che stanno dando i ragazzi, in questi due anni abbiamo fatto buone cose. Quello che promettiamo è dare tutto nelle partite che giochiamo, speriamo siano tante come in questi due anni.

Secondo Inzaghi su cosa l’Inter può ancora crescere?

Per quanto riguarda la partita di Salerno abbiamo approcciato bene, creando nei primi venti minuti parecchie situazioni per andare in vantaggio. Poi, non essendo andati in vantaggio, nei minuti successivi abbiamo sofferto. Ma poi abbiamo vinto e siamo soddisfatti: era una partita non semplice con la Salernitana, venivamo dal Sassuolo e in due giorni e mezzo dovevamo organizzarla.

Si parla molto della stanchezza, perché si gioca spessissimo. Stasera niente ritiro perché serviva scaricare mentalmente?

Assolutamente sì, perché abbiamo avuto le ultime tre partite tutte in settantadue ore. È la terza partita, abbiamo avuto viaggi con Real Sociedad ed Empoli dopo il derby più la trasferta di Salerno. Ci siamo allenati stamattina e abbiamo fatto bene, domani mattina ci rivedremo alla colazione e faremo la rifinitura dove sceglierò chi andrà in campo.

Sarri si è lamentato molto del calendario. Per Inzaghi è la stessa cosa? Bastoni, Mkhitaryan, Dimarco e Lautaro Martinez hanno beneficiato del riposo parziale o totale di sabato?

Per quanto si gioca è tantissimo, ma era così già lo scorso anno. Noi chiaramente ci dobbiamo adeguare, l’unica difesa è per noi allenatori ruotare per far sì che i giocatori si possano alternare e prevenire infortuni, che ci sono in tutte le squadre. Dobbiamo avere la necessità di sfruttare tutti i giocatori a disposizione: in queste partite ho cercato di alternare, adesso ci mancano due partite importantissime come Benfica e Bologna prima della sosta. Lì avrebbero potuto recuperare per una settimana, invece avremo tantissimi giocatori che andranno a difendere i colori delle loro nazionali con grandissimo orgoglio.

Nello scatto da leader di Lautaro Martinez c’è anche l’aver salutato Dzeko e Lukaku?

Il tempo lo dirà. Per quanto riguarda Lautaro Martinez ha fatto due grandi anni, quest’anno ha iniziato meglio e vogliamo che faccia una grande stagione come le ultime due. Chiaramente sfrutterà le palle che gli porteranno i suoi compagni, perché gioca in una grande squadra e ci alleniamo continuamente perché la palla arrivi ai nostri attaccanti.

È speciale affrontare Rui Costa da presidente del Benfica?

Ho dei bellissimi ricordi da giocatore, grazie ai ragazzi ho degli ottimi ricordi da allenatore perché l’anno scorso siamo stati protagonisti in questa competizione. Rui Costa è stato un grande avversario e un compagno di mio fratello al Milan, che me ne ha parlato tantissimo come persona. Non sono stato tantissimo con lui, ma quando ci siamo visti da avversari in campo è stato un piacere parlare di calcio.