Bonaventura: «Serie A difficile, Inter e altre organizzate. Ci conoscono»

Giacomo Bonaventura ha detto la sua sulla sconfitta all’ultimo minuto contro l’Inter al Franchi. Il centrocampista della Fiorentina non nasconde le difficoltà della sua squadra

CI CONOSCONO − Bonaventura si esprime così ai microfoni ufficiali del club: «Dobbiamo metterci in testa che la Serie A è difficilissima giocando sia fuori che in casa contro qualsiasi squadra. Quando viene l’Inter o altre squadre, tutte sono organizzate e vogliono metterci in difficoltà. Ci conoscono perché giochiamo alla stessa maniera da due anni. Rimane difficile fare punti, bisogna lavorare duro durante la settimana per venire a capo».