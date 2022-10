Commisso e Barone, furia vergognosa contro l’Inter! Digos avvisata

Vergognoso quanto accaduto all’Artemio Franchi nel postpartita di Fiorentina-Inter. Come sottolinea il giornalista di Repubblica Franco Vanni, Commisso e Barone si sono resi protagonisti di un attacco verbale nei confronti della dirigenza nerazzurra.

FURIA VERGOGNOSA – Nonostante la meritata vittoria dell’Inter contro la Fiorentina, i viola non riescono a farsi mandare giù il gol subito al 95′. Dopo il parapiglia scoppiato in campo per i presunti torti arbitrali subiti da Valeri, sugli spalti si è consumato un altro atto decisamente da condannare. Protagonisti Commisso e Barone che – come riporta su Twitter il giornalista Franco Vanni – hanno attaccato verbalmente Beppe Marotta e alcuni dirigenti nerazzurri, prima di bussare energicamente alla porta che separa tribuna e spogliatoi. Digos avvisata.