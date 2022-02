Berardi: «Scamacca e Raspadori pronti per salto di qualità! Grande match»

Berardi ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Sassuolo, match valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

GIOVANI FORTI – Domenico Berardi parla così ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Sassuolo: «Noi in campo scendiamo ogni domenica per dare il massimo, abbiamo fatto una grande partita e vendiamo da due partite fatte bene. Dobbiamo continuare così perché la strada è ancora lunga e dobbiamo confermarci partita dopo partita. Mi trovo benissimo, sono giovani che ascoltano e danno il loro contributo e devo dargli i complimenti perché danno sempre il massimo. Oggi era importante presentarci qui e fare una grande partita, abbiamo vinto 2-0 senza subire gol e non capitava da tanto. Abbiamo fatto una grande partita anche in fase difensiva. Sicuramente sono cresciuto moltissimo in questi anni, non nascondo l’ambizione di giocare in grandi stadi però passa tutto dal Sassuolo ancora. Devo dare il massimo continuando a confermarsi, senza mollare mai perché posso ancora migliorare tanto. Se Scamacca e Raspadori sono pronti per il grande salto? Sono grandissimi giocatori e sono pronti per fare il salto di qualità, lo stanno dimostrando e anche loro devono fare il massimo per confermarsi sempre. Non posso che augurargli il meglio perché sono anche due grandissime persone».