De Vrij: «Sensazioni negative ed errori imperdonabili. Vincere a Genova»

Stefan de Vrij ha parlato ai microfoni di Dazn nel post Inter-Sassuolo, match terminato con la sconfitta dei nerazzurri. Il difensore olandese ha cercato di analizzare il KO

ERRORI − De Vrij rammaricato per il brutto risultato del Meazza: «Abbiamo sicuramente sensazioni molto negative. Abbiamo approcciato malissimo il primo tempo, subendo tantissime ripartenze. Inspiegabile iniziare una partita così, non deve più accadere. Da domani, analizzeremo la partita e gli errori fatti per andare subito a vincere contro il Genoa venerdì. Bisogna avere più equilibrio anche quando attacchiamo, oggi tanti palloni persi».