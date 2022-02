Dionisi: «Fatto la partita che volevamo. Diamo continuità a questa vittoria»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, commenta la vittoria in casa dell’Inter dalla sala stampa dello stadio Giuseppe Meazza. Ecco le sue parole a Sky Sport.

PIANO PERFETTO – Alessio Dionisi commenta così la vittoria del Sassuolo in casa dell’Inter: «Oggi abbiamo fatto la partita che volevamo fare, volevamo aggredirli alti e ci siamo riusciti. Dovevamo cercare di giocare il più possibile. Se gli concedi la palla tanto è normale che l’Inter crea tanto. Se invece la tieni, possiamo fare male e ci siamo riusciti. Abbiamo dovuto limitare loro e cercare di difenderci, ma abbiamo creato tanto».

OBIETTIVO – Con questa vittoria, il Sassuolo raccoglie nove punti in casa di Inter, Milan e Juventus. E il motivo, per Dionisi, è semplice: «Come ci riusciamo? Giocare il più possibile per vincere, è un obiettivo che abbiamo sempre. E non vedo perché non dobbiamo averle con squadre superiori sulla carta. Ma per le qualità che abbiamo dobbiamo giocarcela, aggredire, perché abbiamo qualità e intensità. Dobbiamo cercare id dare continuità a quello che abbiamo fatto oggi».