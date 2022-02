Nosotti: «Inter, mancati gli attaccanti. Handanovic? Riferimento europeo»

Marco Nosotti analizza la sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo, e parla anche di Handanovic. Ecco le sue parole a “Sky Sport”.

ASSENTI INGIUSTIFICATI – L’Inter rimane a zero reti contro il Sassuolo, anche per colpa della scarsa mira dei suoi attaccanti. E Marco Nosotti commenta così la prova del 9 e del 10 nerazzurro: «Edin Dzeko e Lautaro Martinez è una coppia che si può amalgamare bene. La cosa che vedo mancare ultimamente nel bosniaco è la capacità di dialogare con continuità con la squadra, anche abbassandosi. Questo è il miglior attacco d’Italia, con 55 gol, e 41 portano la firma di Lautaro Martinez, Dzeko e Calhanoglu. E oggi sono mancati, l’argentino manca da un bel po’. Non so se sia un problema dei giocatori, o un piano gara poi cambiato».

MENO COLPE – Nosotti parla poi di Samir Handanovic, spesso indicato come colpevole nei gol subiti dall’Inter. L’opinionista non è tuttavia dello stesso parere: «Bisogna ricordare una cosa quando si parla di Handanovic. È un portiere di riferimento a livello europeo, negli ultimi venti anni. L’altro aspetto è che il tempo te lo porta via Raspadori. Poi dopo ha fatto due ottimi interventi. La palla di Firmino? Ma su quel taglio dov’è l’uomo, che arriva in ritardo?».