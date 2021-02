Ballardini: Â«Potevamo fare meglio. Inter padrona, Lukaku Ã¨ un esempioÂ»

Ballardini: «Potevamo fare meglio. Inter padrona, Lukaku è un esempio»

Davide Ballardini – Genoa (Photo by Paolo Rattini/Getty Images)

Davide Ballardini si è presentato ai microfoni di “Sky Sport” dopo la netta sconfitta subita dal suo Genoa nella partita di oggi in casa dell’Inter. L’incontro è terminato 3-0 per i nerazzurri con i liguri praticamente mai in partita

MEGLIO NEL PRIMO TEMPO – Ballardini premia comunque la prestazione della sua squadra soprattutto nel primo tempo: «Il primo tempo il Genoa se l’è giocata, abbiamo anche creato situazioni pericolose. Nel secondo tempo non siamo stati ordinati, con ordine e più pressione potevamo fare meglio. Nel secondo tempo non siamo stati bravi come nel primo tempo»

INTER FAVORITA – Ballardini sostiene che l’Inter sia favorita per vincere lo scudetto: «L’Inter è certamente la squadra favorita perché non ha nessun altro impegno e possono prestare tutta l’attenzione al campionato, coi grandi calciatori che hanno, cosa che le altre squadre non si possono permettere»

LE VALUTAZIONI – Ballardini parla delle scelte fatte oggi in vista anche dei prossimi impegni: «Noi abbiamo oggi, mercoledì e domenica. Certo che abbiamo fatto delle valutazioni, per alcuni che erano diffidati o soffrono le partite ravvicinate. Abbiamo fatto valutazioni in base a tutto questo»

LE SCELTE – Ballardini continua il discorso sulle scelte: «A volte fai delle scelte perché sei convinto o lo dicono i giocatori, lo fai riposare e ottieni l’effetto contrario. Fai le cose perché hanno un senso poi non è detto che si faccia la cosa giusta»

INTER FORTE – Ballardini riconosce comunque i meriti dell’Inter e fa i complimenti a Lukaku: «Noi abbiamo tanti giocatori che non reggono partite ravvicinate, avevamo dei diffidati e le valutazioni sono state queste. Il Genoa poteva fare meglio, ma abbiamo davanti una squadra in salute, sono padroni in questo momento, lo capisco. Lukaku penso sia un leader in tutti i sensi, come ragazzo la sensazione è che sia straordinario e in campo sia un esempio per l’impegno. Poi ha qualità straordinarie. E’ un giocatore che fa la differenza, tanta differenza»