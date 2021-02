Darmian: Â«La forza dell’Inter? Il gruppo! Avanti a testa bassaÂ»

Darmian: «La forza dell’Inter? Il gruppo! Avanti a testa bassa»

Darmian-Barella, Inter-Genoa, copyright Inter-news.it, foto Tommaso Fimiano

Darmian è stato uno dei grandi protagonisti di Inter-Genoa 3-0 questo pomeriggio al Meazza. Ecco le sue parole a Inter TV nel post partita della sfida valida per la ventiquattresima giornata.

AVANTI ANCORA – Matteo Darmian commenta Inter-Genoa su Inter TV: «Sapevamo che era una partita importante per noi, penso che si sia visto fin dall’inizio. Volevamo subito sbloccarla, e così è stato. Siamo scesi in campo determinati, già dal primo tempo potevamo chiuderla perché abbiamo creato tante occasioni e non concesso nulla. Poi dopo, fortunatamente, l’abbiamo chiusa nel secondo tempo: sono tre punti molto importanti. Io migliorato? Sicuramente tanto. La cosa importante è farsi trovare pronti, sappiamo che ci sono ancora tante partite e sicuramente abbiamo bisogno di tutti. Non è una stagione semplice, sappiamo benissimo fra virus, infortuni e squalifiche che avremo bisogno di tutti gli elementi della rosa. L’abbiamo dimostrato anche oggi: chi gioca ed entra ha dato il suo contributo. Ci sentiamo tutti importanti, questo è fondamentale».

GOLEADOR – Darmian racconta il suo 2-0: «Ho cercato di focalizzarmi solo sul pallone, per cercare di colpirla nel modo giusto. È andata bene, l’ho colpita bene e siamo riusciti a portarci a +2 sopra e chiudere la partita. Il gruppo la forza della squadra? Sì, siamo cresciuti sotto tutti i punti di vista. Anche come gruppo siamo cresciuti e si vede in campo. La forza è sentirci tutti importanti, ci mettiamo a disposizione del mister e la strada è quella giusta. Mancano ancora quattordici partite, ma vogliamo lottare fino alla fine. Continuiamo ad andare avanti a testa bassa. Tre gol di ex Manchester United? Sì, ho fatto comunque quattro anni importanti a Manchester. Mi hanno fatto crescere sotto tutti i punti di vista: vedere una cultura diversa mi ha aiutato, sono contento di essere tornato così in Italia. Mi fanno piacere gli altri due gol, fa sempre bene».