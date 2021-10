Arriavabene: «Primo Inter-Juventus per me, che emozione San Siro!»

Maurizio Arrivabene, Amministratore Delegato bianconero, prima di Inter-Juventus, valevole per la nona giornata di Serie A 2021-2022, su DAZN ha parlato del suo primo derby d’Italia.

PRIMO DERBY – Maurizio Arrivabene prima di Inter-Juventus, su DAZN ha parlato così: «Sempre una grande emozione quando si incontrano queste due grandi squadre alla scala del calcio. Come tutte le società sportive bisogna scindere quello che è il tifo da una gestione più manageriale che significa impegno, disciplina e ordine ma non trascurerei la voglia di vincere. Primo Inter-Juventus per me? È un privilegio per me. Però tutti gli stadi sono uguali, si deve scendere in campo e cercare di metterla dentro senza prendere gol».