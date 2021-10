Roma-Napoli, nervi tesi: Mourinho espulso! Aggancio Milan in testa

Roma-Napoli, sfida delle ore 18.00 valida per la nona giornata di Serie A (QUI i report delle ore 15.00), si è appena conclusa. Di seguito il report e il risultato

NERVOSISMO – Roma-Napoli, match con fischio d’inizio alle ore 18.00, si è appena conclusa. I giallorossi di José Mourinho e gli azzurri di Luciano Spalletti non vanno oltre lo 0-0. Poche emozioni nel primo tempo, quando l’occasione più clamorosa è stata di Abraham. La partita si accende nel secondo tempo, soprattutto nell’ultima frazione di gioco: all’80’ Mourinho si fa espellere e all’88’ Osimhen sigla l’1-0, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il Napoli si fa agganciare dal Milan in testa alla classifica mentre la Roma si porta momentaneamente a -1 dall’Inter, che stasera giocherà contro la Juventus (QUI le formazioni ufficiali).