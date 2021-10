Vieri: «Inter-Juventus, spettacolo! Dzeko ottimo sostituto di Lukaku»

Christian Vieri, ex attaccante e attuale opinionista, è intervenuto in collegamento negli studi di Rai Due durante il programma 90esimo Minuto. L’ex nerazzurro ha parlato di Inter-Juventus di questa sera e del peso dei due attacchi.

SFIDA TRA ATTACCHI – Christian Vieri ha analizzato in questo modo Inter-Juventus di questa sera, concentrandosi soprattutto sull’attacco: «Mi aspetto grande spettacolo, anche perché ci sarà lo stadio quasi tutto pieno. Vorrei vedere dei gol, così ci divertiamo questa sera. L’Inter ha dato via Lukaku, ma ha preso Dzeko e Correa che riescono bene o male in due a raggiungere i gol del belga. La Juventus invece davanti non la vedo molto bene, soprattutto dopo aver dato via uno da 30 gol a stagione come Cristiano Ronaldo».