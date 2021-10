Altobelli: «Inter-Juventus, voglia di vincere farà la differenza»

Alessandro ‘Spillo’ Altobelli, ex attaccante nerazzurro, ha commentato l’avvicinamento a Inter-Juventus di questa sera. Sottolineando come la voglia dei padroni di casa di fare risultato possa fare la differenza.

VOGLIA DI VINCERE – Secondo Altobelli, la voglia di vincere dei nerazzurri potrà fare la differenza in Inter-Juventus. Queste le sue parole sulla sfida di questa sera, a 90esimo Minuto su Rai Due: «La differenza può farla la grande voglia di vincere questa partita per la squadra, per Inzaghi e per i tifosi. L’Inter è particolare quando ti pressa alta. Se riescono a non far giocare la Juve possono vincere, ma se il pallino è nelle mani dei bianconeri allora potrebbero prendere il gol».