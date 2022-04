Allegri: «Inter favorita… fino a domani. Vlahovic riposato, sorprese vediamo»

Allegri, oltre alla conferenza stampa (vedi articolo), ha parlato anche a DAZN alla vigilia di Juventus-Inter. Il tecnico bianconero ritiene gli avversari di domani ancora favoriti e chiama a raccolta Dybala e Vlahovic.

DECISIVA – Massimiliano Allegri comincia la sua analisi di Juventus-Inter dal rientro dei nazionali dopo la sosta: «Fortunatamente abbiamo questa partita, così non c’è neanche tanto bisogno di fare sforzi per prepararla a livello mentale. Gli italiani e Juan Guillermo Cuadrado erano dispiaciuti per non essere andati ai Mondiali, ma ora pensiamo a domani. Inter sempre favorita? Secondo me prima di domani è ancora la favorita per vincere, poi vediamo domani sera. È normale che Milan e Napoli stiano viaggiando, una di queste tre vincerà lo scudetto».

DI RIMONTA – Allegri va sulla rincorsa della Juventus, arrivata a -1 dall’Inter e imbattuta da oltre quattro mesi: «La classifica? Non c’è nello spogliatoio, sappiamo che dobbiamo arrivare in Champions League e per farlo dobbiamo arrivare quarti. L’Atalanta è ancora potenzialmente a -5, ci sono tanti punti e dobbiamo fare tanta strada. Paulo Dybala e il mancato rinnovo? Si sta allenando bene e sta facendo bene, quindi è concentrato sul finale di stagione come lo stiamo facendo tutti. Dybala protagonista come in Juventus-Inter di due anni fa? Mi aspetto che faccia una grande partita e magari fare gol».

RECUPERATO – Allegri ritrova Dusan Vlahovic per Juventus-Inter, dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare la nazionale: «Non abbiamo parlato di investitura. Innanzitutto si è riposato, aveva bisogno di riposare perché non era abituato a giocare tante partite una dietro l’altra di pressione, come in Champions League. Però l’ho trovato sereno, è pronto per giocare e si è riposato. Vlahovic deve imparare un po’ di pulizia di gioco. Sorprese di formazione? No, una semplice formazione con dieci giocatori. Vediamo se qualcuno la indovina (ride, ndr)».