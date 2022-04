VIDEO – Eriksen torna decisivo, stavolta in casa Lukaku: ecco il gol-vittoria

Eriksen è il protagonista assoluto di questa ultima settimana calcistica tra Nazionale Danese e Brentford. L’ex centrocampista dell’Inter è tornato in gol anche in Premier League, segnando l’1-2 in casa del Chelsea. Di seguito il video del gol di Eriksen commentato da Sky Sport

PREMIER CHRIS – Un altro gol per Christian Eriksen, il primo con la maglia del Brentford in questo inizio di 2022 da sogno. L’ex centrocampista dell’Inter trova la sua prima gioia dopo il ritorno in Premier League e lo fa in casa dell’amico Romelu Lukaku, uscito sconfitto malamente con il suo Chelsea (vedi articolo). Quello di Eriksen al 54′ alla fine è il gol-vittoria, sebbene il tabellino finale dica addirittura 1-4 in favore del suo Brentford. Ed è il danese l’unico ex Inter a festeggiare a Stamford Bridge in questo weekend…

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).