Abiuso avvisa la Roma: «Loro forti, ma siamo carichi. Inter, che reazione!»

Abiuso, giovane attaccante dell’Inter Primavera, è tra i protagonisti della grandissima rimonta di oggi contro il Cagliari dei pari età. Il calciatore, intervistato su Sportitalia, ha parlato della reazione della squadra.

REAZIONE INTER – Fabio Abiuso su Sportitalia parla così dell’incredibile rimonta: «C’è stata una grandissima reazione, nel primo tempo la partita non si era messa per come l’avevamo preparata. Grande atteggiamento della squadra. Cosa non ha funzionato nel primo tempo non lo so, analizzeremo meglio con il mister. Contro la Roma in finale mi aspetto una gara combattutissima perché loro sono una squadra forte, però noi siamo carichi. Questa rimonta ci ha dato quella cosa in più per affrontare questa rimonta al 100%. Il mister non ha mai smesso da crederci, lui è sempre stato così sia da giocatore che da allenatore. Ci ha trasmesso lui questa positività».