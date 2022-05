FOTO – Dumfries, altro che addio: «Orgoglioso dei due titoli. Inter, che onore!»

Dumfries è soddisfatto di questa prima stagione all’Inter con la conquista di ben due titoli. Il calciatore ringrazia di cuore anche i tifosi nerazzurri.

LA STAGIONE – Denzel Dumfries tira le somme di questa prima stagione con la maglia dell’Inter, orgoglioso di vestire questa maglia: «Vincere due titoli è stato fantastico! Non abbiamo vinto il titolo nazionale, ma non potrei essere più orgoglioso di questa squadra per aver lottato fino alla fine. Continueremo sempre a testa alta, consapevoli di essere onorati di vestire i colori nerazzurri! A tutti i tifosi dico grazie per lo straordinario supporto. Forza Inter!».

Di seguito il post Instagram pubblicato da Denzel Dumfries.