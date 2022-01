Inter-Venezia, attacco non ancora deciso da Inzaghi: la situazione

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, deve ancora decidere il tandem d’attacco da schierare oggi alle ore 18 contro il Venezia.

INTER-VENEZIA – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi può tornare a schierare i giocatori titolari, anche se non è esclusa qualche idea di miniturnover. Non ancora deciso il tandem d’attacco. Sfida tra Lautaro Martinez, Edin Dzeko ed Alexis Sanchez per due maglie. Non ci sarebbero combinazioni possibili che consentano di dare a uno dei tre la certezza del posto.

Fonte: Sport.Sky.it