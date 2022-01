Inter-Venezia sì, ma occhio ai diffidati. Alla prossima c’è il Milan

L’Inter affronta alle 18 il Venezia nell’ultima gara prima della sosta per le nazionali. Il campionato poi riprenderà il prossimo 6 febbraio con i nerazzurri impegnati nel derby contro il Milan. Una sfida cruciale per lo Scudetto che però potrebbe essere saltata da qualche calciatore oggi in diffida.

INTERISMO – Non si è veri tifosi dell’Inter se, per la partita con il Venezia, non si pensasse alle possibili squalifiche in vista del derby. Verrebbe da pensare questo in vista dell’impegno di oggi alle 18 dei nerazzurri contro i veneti. La partita è ovviamente da giocare e vincere ma occhio ai diffidati di lusso (vedi articolo). Lautaro Martinez, Arturo Vidal e Marcelo Brozovic, in caso di giallo questo pomeriggio, non ci saranno contro il Milan alla ripresa del campionato. Tutti e tre infatti contano 4 gialli a testa e al quinto, come da regolamento, scatta la squalifica. Ovviamente Simone Inzaghi pensa a una partita alla volta e manderà in campo la miglior formazione possibile senza fare calcoli matematici. In caso però la partita dovesse mettersi bene e vedesse la possibilità di effettuare dei cambi “conservativi”, sicuramente i tre sarebbero risparmiati. Vidal inizialmente dovrebbe partire in panchina dunque potrebbe addirittura non entrare viste le sue caratteristiche che spesso lo portano a non temporeggiare affondando spesso il tackle. Lautaro Martinez e Brozovic invece partiranno con molta probabilità titolari (vedi articolo), dunque serve la massima attenzione. Poi, un giallo è sempre un giallo, basta vedere come arriva e in quale contesto.