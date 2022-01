Inter, prima il Venezia poi tutti i rinnovi. Settimana cruciale per i nerazzurri

L’Inter oggi affronta alle 18 il Venezia a San Siro. E’ l’ultima partita del gennaio 2022 per i nerazzurri con l’ultima settimana del primo mese dell’anno che verrà dedicata completamente alle situazioni burocratiche. I rinnovi in casa Inter sono la priorità e questa sarà una settimana importante.

IMPORTANZA – L’Inter come detto è attesa dal match con il Venezia delle 18 a San Siro che chiuderà il mese di gennaio. I nerazzurri sono attesi da un match sulla carta ampiamente alla portata ma la settimana cruciale sarà la prossima. L’Inter ovviamente non giocherà la prossima settimana ma saranno gli ultimi 7 giorni di mercato invernale. Possibile che l’Inter piazzi un colpo per rinforzare la rosa ma le priorità sono altre. Prima di tutto c’è il rinnovo della dirigenza in toto: Baccin, Ausilio, Antonello e Marotta prolungheranno ma il discorso di Brozovic sarà l’altro grande discorso. I tifosi dell’Inter attendono, ieri il croato ha dato un indizio sui social. La prossima settimana sarà fondamentale per queste questioni non legate al campo e al mercato.