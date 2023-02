Inter-Udinese, tre cambi in arrivo nella formazione nerazzurra?

Simone Inzaghi potrebbe effettuare tre cambi nella formazione dell’Inter in campo domani contro l’Udinese rispetto all’undici in campo dal primo minuto in casa della Sampdoria.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, sono in arrivo diversi cambi nella formazione dell’Inter che scenderà in campo domani sera a San Siro contro l’Udinese. In difesa spazio ad Alessandro Bastoni al posto di Stefan de Vrij. A centrocampo potrebbe partire titolare Marcelo Brozovic sostituendo così Henrikh Mkhitaryan. A sinistra invece in campo Federico Dimarco al posto di Robin Gosens.

Fonte: SportMediaset.it