Inter-Udinese si giocherà alle ore 15 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la trentottesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per la festa scudetto di questo pomeriggio, con diffidati a rischio per la prossima stagione e squalificati nerazzurri. Qui il riepilogo per tutto il turno, iniziato ieri.

INTER-UDINESE domenica 23 maggio ore 15 (38ª giornata Serie A)

Diffidati Inter: Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Ashley Young

Squalificati Inter: Marcelo Brozovic (una giornata), Matteo Darmian (una giornata)

Diffidati Udinese: Tolgay Arslan, Kevin Bonifazi, Walace

Squalificati Udinese: nessuno