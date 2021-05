Pirelli è arrivato a fine corsa come main sponsor dell’Inter ma nel giorno della festa sarà al suo posto, nella parte frontale della maglia nerazzurra. La nuova maglia debutterà direttamente la prossima volta con scudetto e nuovo sponsor ufficiale? Aumenta la curiosità per la cerimonia

CIAO PIRELLI – Giornata storica e non solo per la premiazione prevista a fine partita. Oggi – domenica 23 maggio 2021 – si giocherà l’ultima partita ufficiale dell’Inter con Pirelli main sponsor, prima del cambio di ruolo annunciato (vedi comunicato). Il contratto in essere scadrà il 30 giugno, per questo motivo l’Inter contro l’Udinese non potrà rimpiazzare Pirelli con il nuovo partner. Resta un dubbio, però. L’occasione odierna è quella giusta per presentare la nuova maglia nerazzurra, che dovrebbe essere quella delle anticipazioni (vedi foto). La maglia, su cui cucire lo scudetto tricolore, verrà utilizzata per la cerimonia di chiusura oggi a San Siro? Non ci sono notizie in merito, come se non debba essere presentata oggi. Possibile, quindi, che venga utilizzata semplicemente la maglia celebrativa “I M SCUDETTO“, senza affrettare i tempi. Sulla nuova maglia Nike, infatti, ci sarà spazio per lo scudetto tricolore ma non per Pirelli, che oggi a quanto pare verrà congedato ufficialmente da co-protagonista delle festa interista. Una modalità rispettosa per salutare quello che rappresenta più che un partner per la storia dell’Inter. Poi, comunque, inizierà una nuova era.