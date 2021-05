FOTO – Nuova maglia Inter: squame confermate, manca solo un dettaglio

L’Inter non ha ancora fatto trapelare foto della nuova maglia, che verrà presentata a breve, ma sul web non mancano le prime foto. L’ultima, per quanto riguarda l’Home Kit, è quella che più si avvicina alla descrizione del nuovo concept firmato Nike

BISCIONE NERAZZURRO – La nuova maglia Home dell’Inter per la stagione 2021/22, griffata Nike, fa discutere e incuriosisce. Dopo le prime anticipazioni dei siti specializzati (vedi foto), spuntano nuove immagini. Anzi, foto “rubate” che potrebbero essere quelle del nuovo kit, dal momento che i dettagli coincidono con le anticipazioni. I colori nerazzurri sono sfumati sul motivo delle squame del serpente, con il blu in chiaro-scuro predominante rispetto al nerazzurro. C’è il nuovo logo oro su sfondo nero. Ora anche lo swoosh Nike. Ma il dettaglio che manca è il nuovo main sponsor: niente Pirelli, quale sarà? Anzi, in realtà manca anche lo scudetto tricolore cucito sul petto, ma quello non è un dettaglio: si potrà cucire dopo, come ogni toppa. Di seguito la foto pubblicata da @Roger__90 su Twitter.