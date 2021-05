Padelli non sarà titolare in Inter-Udinese, ultima giornata di Serie A 2020-2021 (vediformazioni). Il giocatore ha parlato a Inter TV in vista della festa scudetto, che vedrà i nerazzurri alzare la coppa dopo la partita.

PASSERELLA FINALE – Daniele Padelli presenta Inter-Udinese su Inter TV: «Sembrerà retorica, ma non lo è ed è il sogno che avevo da ragazzino, da quando giocavo al campetto del paese. Viverlo è un qualcosa di indescrivibile: non riesco a raccontarlo, è troppo grande per me. Un sentimento che prevale? Orgoglio, assolutamente. Siamo partiti, abbiamo fatto fatica, sono state due stagioni molto difficili e complicate. Abbiamo perso una finale di Europa League, quest’anno siamo riusciti a coronare il nostro sogno. L’orgoglio è quello che ci portiamo da qui fino a quando rimarremo all’Inter. Secondo me la chiave di volta è stata il derby di ritorno, perché lì abbiamo fatto qualcosa di importante. Abbiamo battuto gli ex primi in classifica, dando il nostro marchio al campionato e dicendo che c’eravamo. Secondo me è stato quello il momento più importante».