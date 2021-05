Inter-Udinese, l’avversario: finale di stagione senza stimoli per Gotti

Oggi si giocherà Inter-Udinese (ore 15.00), match conclusivo della vincente stagione nerazzurra. Ecco come arrivano gli uomini di Gotti all’ultima sfida dell’anno.

ZERO STIMOLI – Avendo otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione, l’Udinese è salva da ormai diversi turni: è anche per questo motivo che la squadra di Luca Gotti, che affronterà l’Inter nell’ultima giornata di campionato, ha leggermente frenato nelle ultime sfide. Da inizio aprile, su nove partite giocate, i friulani ne hanno vinte appena due, e pareggiata solo una. Sei sconfitte che si rivelano indolori per la classifica, ma che compromettono le ambizioni di una squadra già di per sé sprovvista.

MERCATO FUTURO – La sfida tra Inter e Udinese non sarà interessante tanto sul campo, quanto sulle scrivanie. Da tempo due dei principali desideri di mercato nerazzurri indossano il bianconero friulano. Si tratta del portiere Juan Musso e del centrocampista Rodrigo de Paul. La partita di oggi sarà quindi l’ennesima occasione per intensificare i rapporti con la dirigenza friulana, provando ad abbassare le pretese per i due gioielli argentini.