Precedenti Inter-Udinese, Sneijder si sblocca nel finale: friulani KO

Inter-Udinese si giocherà oggi pomeriggio alle 15. Per i nerazzurri di Antonio Conte la sfida in programma a San Siro è valida per la trentottesima giornata della Serie A 2020/2021. Ecco i precedenti in casa contro i bianconeri.

I PRECEDENTI – Inter-Udinese di questo pomeriggio sarà la sfida numero novantasei tra le due squadre in Serie A. In casa dei nerazzurri la quarantottesima. Nei precedenti in casa l’Inter ha conquistato ventisei vittorie e undici pareggi. Dieci i successi dell’Udinese. Nell’ultima sfida giocata a San Siro il 14 settembre 2019 i nerazzurri di Antonio Conte hanno vinto per 1 a 0. Di Stefano Sensi con un colpo di testa su assist di Diego Godin il gol vittoria che confermò l’ottima partenza dei nerazzurri nella passata stagione e soprattutto il grandissimo impatto dell’ex centrocampista del Sassuolo.

I PRECEDENTI CURIOSI – Inter-Udinese rappresenta la passerella finale per la squadra campione d’Italia. I nerazzurri e il proprio tecnico vorranno però onorare fino in fondo il campionato e chiudere al meglio dopo la sconfitta contro la Juventus di sabato scorso. Torniamo quindi all’ultima stagione tricolore e a un match chiave per quella stagione. Parliamo ovviamente del 2009/2010 e del match contro l’Udinese giocato il 3 ottobre 2009 a San Siro. Nerazzurri subito in vantaggio con Dejan Stankovic e un gol dei suoi dopo 22 minuti, ma raggiunti dal solito Antonio Di Natale cinque minuti dopo. Nel finale, in un match complicato con Samir Handanovic protagonista dall’altra parte, arrivò il primo gol con la maglia dell’Inter di Wesley Sneijder a portare 3 punti pesantissimo alla causa di José Mourinho. Di seguito la sintesi di quell’Inter-Udinese nel video YouTube pubblicato da vatu92 sul proprio canale.