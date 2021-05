Inter-Udinese (Serie A): le probabili formazioni della 38ª giornata

SERIE A – 38ª giornata

Domenica 23/05/2021 ore 15:00 Le probabili formazioni di Inter-Udinese in Serie A

INTER UDINESE (3-5-2) (3-5-1-1) 27 PADELLI MUSSO 1 33 D’AMBROSIO RODRIGO BECAO 50 13 A. RANOCCHIA (C) BONIFAZI 14 95 A. BASTONI SAMIR 3 2 HAKIMI N. MOLINA 16 8 VECINO (C) DE PAUL 10 24 ERIKSEN WALACE 11 5 GAGLIARDINI MAKENGO 6 15 YOUNG ZEEGELAAR 90 9 R. LUKAKU PEREYRA 37 99 PINAMONTI OKAKA 7 Allenatore A. CONTE L. GOTTI Allenatore LA PROBABILE FORMAZIONE DI CONTE IN INTER-UDINESE

PANCHINA 1 HANDANOVIC (GK) (GK) GASPARINI 31 97 A. RADU (GK) (GK) SCUFFET 96 6 DE VRIJ OUWEJAN 5 7 A. SANCHEZ STRYGER LARSEN 19 10 LAUTARO MARTINEZ BATTISTELLA 24 12 SENSI LLORENTE 32 14 PERISIC FORESTIERI 45 22 VIDAL PALUMBO 64 23 BARELLA RIGO 65 37 SKRINIAR BASHA 68 INDISPONIBILI

11 KOLAROV (infortunato) 4 PRODL (fuori rosa)

8 JAJALO (infortunato)

9 DEULOFEU (infortunato)

17 NUYTINCK (infortunato)

21 BRAAF (infortunato)

22 ARSLAN (infortunato)

23 PUSSETTO (infortunato)

29 MICIN (non convocato)

30 NESTOROVSKI (infortunato)

87 DE MAIO (infortunato) SQUALIFICATI 36 DARMIAN

77 BROZOVIC – DIFFIDATI YOUNG, LAUTARO MARTINEZ e LUKAKU BONIFAZI e WALACE ULTIME NOTIZIE

Spazio alle seconde linee prima di far entrare cinque titolari dalla panchina. Conte deve scegliere chi saranno i confermati dal 1′, quasi sicuramente uno per reparto. Padelli verso il debutto stagionale, poi staffetta con il capitano Handanovic, che alzerà il trofeo. Stryger Larsen e Ouwejan sono gli unici a poter ambire a una maglia da titolare, facendo rivoluzionare la difesa a Gotti, che non ha più ricambi in nessun reparto vista la lunghissima serie di infortuni. Inizierà dalla panchina l’esperto Llorente.