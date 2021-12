Inter-Torino senza Barella. Vidal in vantaggio, ma ballottaggio aperto – TS

Inter-Torino in programma mercoledì, Inzaghi senza Barella perché squalificato (somma ammonizioni), un sorta di test per capire come sostituire al meglio Barella anche contro il Liverpool. Vidal al momento sembrerebbe essere in vantaggio

UN TEST – Inter-Torino si giocherà mercoledì 22 dicembre alle 18:30. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Nicolò Barella perché squalificato. Contro i granata, secondo TuttoSport sarà una sorta di test per quanto i nerazzurri dovranno vedersela contro il Liverpool. Ricordiamo che, anche in quel caso, l’Inter dovrà fare meno di Barella perché squalificato (da capire se per uno o due turni). Col Torino dunque dovrebbe toccare ad Arturo Vidal, in leggero vantaggio rispetto gli altri, anche se il ballottaggio resta aperto con Gagliardini, Sensi e Vecino.

Fonte: TuttoSport