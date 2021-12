Sanchez dopo Correa, Inzaghi sviluppa un’Inter con due punte diverse

L’Inter negli ultimi mesi è cambiata. E il cambiamento ha coinvolto anche il reparto offensivo. Correa e Sanchez sono diventati i nuovi titolari di Inzaghi.

NUOVA INTER – L’Inter di Inzaghi è cambiata. Cresciuta nel gioco in generale, più consapevole, migliorata in ogni fase. Difesa, impostazione. Ma il cambiamento ha coinvolto anche l’attacco. Senza che nessuno se ne sia accorto, o quasi. La data chiave è il 27 ottobre, Empoli-Inter. In quella gara il tecnico ha sviluppato qualcosa di diverso. Dopo quel giorno in quasi due mesi di Serie A si è vista solo una volta la coppia Dzeko-Lautaro Martinez. Su nove partite. Ve ne eravate accorti?

NUOVO ATTACCO – Solo in Milan-Inter Inzaghi si è affidato a quella che è stata la sua coppia titolare per tutta la prima parte di stagione. Quasi senza cambi, a causa dei problemi fisici di Sanchez e Correa. Dalla sfida con l’Empoli invece non si sono più visti, appunto. Parliamo di Serie A. Il numero 19 ha giocato titolare contro Udinese, Napoli, Venezia, Spezia e Roma. Una scelta precisa e netta del tecnico, che ha puntato forte sul giocatore che ha cercato e voluto in estate dopo averlo allenato alla Lazio. Quando è uscito per infortunio contro i giallorossi il tecnico non ha cambiato l’idea generale. Rilanciando il cileno. Che ha giocato titolare con l’Empoli, la prima gara di questa serie, e poi appunto con Cagliari e Salernitana. In assenza del suo compagno, una con Lautaro e una con Dzeko. Una scelta precisa di Inzaghi. Da sottolineare.

PUNTE DIVERSE – Da quando è arrivato Correa c’è il sospetto che Inzaghi volesse strutturare un’Inter diversa. Con più densità in zona centrale, movimenti incontro, posizioni meno definite. Con una punta più di costruzione e rifinitura. Un progetto intravisto alla prima giornata, con addirittura Sensi seconda punta in totale emergenza. Poi però accantonato, appunto per i problemi continui di Sanchez e dell’ex Lazio. Tornati disponibili il tecnico è tornato a lavorarci. Puntando su uno di loro come titolare. Alternando Dzeko e Lautaro. E l’Inter è cambiata. Anche attorno a un attacco più fluido, dinamico.