Nandez, altro infortunio col Cagliari. Per l’Inter non è più una priorità?

Nandez non è più una priorità per il centrocampo dell’Inter. In Cagliari-Udinese, inoltre, l’uruguaiano ha rimediato l’ennesimo infortunio stagionale.

MERCATO E INFORTUNIO – Nandez è stato un obiettivo concreto dell’Inter la scorsa estate, ed è rimasto sempre nei desideri della dirigenza nerazzurra. Dopo questa prima parte di stagione, adesso il centrocampista uruguaiano ancora di proprietà del Cagliari non è più una priorità per il centrocampo dell’Inter. Solo in caso di partenza di un centrocampista, il suo nome potrebbe tornare in auge (il più indiziato è Vecino), anche se resta comunque abbondanza nel centrocampo nerazzurro. Senza dimenticare Stefano Sensi, che se dovesse dare garanzie dal punto di vista fisico, potrebbe essere il vero acquisto di gennaio, considerando già la presenza di Arturo Vidal e Roberto Gagliardini. Tornando a Nahitan Nandez, invece, ieri il centrocampista uruguaiano in Cagliari-Udinese è stato costretto ad abbandonare il campo anzitempo (e in stampelle) a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra. Piove sul bagnato per il Cagliari, e Nandez potrebbe allontanarsi sempre più dall’Inter.