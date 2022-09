Inter-Torino, probabili formazioni 6ª giornata Serie A: ecco le ultime

Inter-Torino è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre oggi a partire dalle ore 18:00 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 6ª giornata del Campionato Italiano di Serie A (vedi informazioni). Si torna subito in campo dopo l’esordio stagionale in Europa e prima della trasferta in Repubblica Ceca. Ecco le probabili formazioni di Inter-Torino in Serie A

INTER (3-5-2): 1 Handanovic ©; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 F. Dimarco; 10 Lautaro Martinez, 9 Dzeko.

A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Gosens, 11 J. Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 37 Skriniar, 45 Valentin Carboni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili e/o non convocati: Brazao; 90 Lukaku e Dalbert.

Altri giocatori: 46 Zanotti, 47 Fontanarosa.

Ultime notizie e ballottaggi: Altro giro di rotazioni per Inzaghi, che stavolta dovrebbe far rifiatare Skriniar, Dumfries e non è da escludere anche una delle due punte. In porta torna Handanovic, in mezzo alla difesa de Vrij e Barella a centrocampo.

Inter-Torino, probabili formazioni: le ultime novità

TORINO (3-4-2-1): 32 V. Milinkovic-Savic; 26 Djidji, 4 Buongiorno, 13 Ricardo Rodriguez ©; 17 Singo, 10 Lukic, 77 Linetty, 27 Vojvoda; 16 Vlasic, 49 Radonjic; 9 A. Sanabria.

A disposizione: 73 Fiorenza, 89 Gemello; 2 Bayeye, 3 Schuurs, 6 Zima, 7 Karamoh, 11 Pellegri, 14 Ilkhan, 19 Lazaro, 21 Adopo, 23 Seck, 34 Ola Aina, 36 Garbett.

Allenatore: Matteo Paro (vice di Ivan Juric, ndr)

Indisponibili e/o non convocati: 1 Berisha; 28 S. Ricci, 59 Miranchuk.

Altri giocatori: 20 Edera.

Ultime notizie e ballottaggi: L’ex Lazaro si candida per giocare a San Siro da avversario ma il rientro di Singo complica i suoi piani. Ballottaggio in difesa tra Djidji e Schuurs, con quest’ultimo che sta recuperando posizioni. Sulla trequarti Seck insidia Radonjic.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Inter-Torino in Serie A verranno dati nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social (vedi tutti i collegamenti) – per restare sempre aggiornato.