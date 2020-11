Inter-Torino, preoccupazione in casa granata: 2 nazionali positivi...

Inter-Torino, preoccupazione in casa granata: 2 nazionali positivi al Covid-19

Condividi questo articolo

Torino Logo

Inter-Torino inizia in salita dopo la sosta per le nazionali. Il Torino ha appena comunicato la positività al Covid-19 di due calciatori, che ovviamente non verranno impiegati a San Siro. Di seguito il comunicato della società granata

NOTA UFFICIALE – “Il Torino Football Club comunica che due calciatori, di ritorno dagli impegni con le loro nazionali, sono risultati positivi al tampone molecolare eseguito prima del rientro nel gruppo squadra al ‘Filadelfia’. I due tesserati sono già stati posti in isolamento e ora seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario”.

Fonte: Torino FC [torinofc.it]