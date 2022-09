Inter-Torino, possibile sorpasso in formazione per Juric e Paro. Lazaro dal 1’

Inter-Torino si giocherà alle ore 18. Da poco sono disponibili i convocati di Juric (che sarà sostituito da Paro) e questo fa sì che si possa capire qualcosa in più sulla formazione. Potrebbe giocare Lazaro.

DOPPIO RIENTRO – Per Inter-Torino i granata ritrovano Perr Schuurs e Wilfried Singo (vedi convocati). Il primo era uscito acciaccato nella ripresa lunedì contro il Lecce, il secondo era indisponibile per infortunio da un paio di settimane. Ieri Matteo Paro, che sostituisce anche oggi Ivan Juric fermato dalla polmonite, aveva detto che il favorito era Alessandro Buongiorno. Proprio Schuurs, però, può essere la sorpresa di formazione del Torino: è comunque in forma. A destra, invece, Singo può ripartire dalla panchina essendo reduce da uno stop più lungo. Questo darebbe una nuova maglia da titolare a Valentino Lazaro, la terza di fila, proprio contro l’Inter proprietaria del cartellino. A sinistra è favorito Mergim Vojvoda su Ola Aina.

LE SCELTE – Per Inter-Torino la coppia Juric-Paro cambia il centravanti. Lunedì col Lecce Pietro Pellegri aveva guidato l’attacco, ora torna Antonio Sanabria. Dietro di lui non dovrebbero esserci dubbi su Nemanja Radonjic e Nikola Vlasic, quest’ultimo autore di tre gol consecutivi, anche se c’è chi ha ipotizzato la sorpresa Demba Seck. A centrocampo, dove manca ancora Samuele Ricci che si è fermato per infortunio nove giorni fa, è Karol Linetty il sostituto. Assieme al polacco giocherà Sasa Lukic. In difesa, oltre al ballottaggio fra Buongiorno e Schuurs, ci saranno Koffi Djidji sul centro-destra e Ricardo Rodriguez sul centro-sinistra. Nessun dubbio invece sulla presenza in porta di Vanja Milinkovic-Savic, anche perché il suo vice Etrit Berisha non figura nella lista dei convocati per la partita del Meazza. Questa la probabile formazione di Juric e Paro per Inter-Torino: V. Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, R. Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria.