Inter-Torino, controsorpasso Dumfries! Ma sono 5 i cambi di Inzaghi – Sky

Due ore a Inter-Torino e Inzaghi sembra sempre più intenzionato a fare diversi cambi rispetto al Bayern Monaco. Paventi, collegato da San Siro per Sky Sport 24, dà la probabile formazione con Dumfries che ora sembra di nuovo in vantaggio per una maglia.

LE OPZIONI – Andrea Paventi, in collegamento prima di Inter-Torino, annuncia le probabili scelte di Simone Inzaghi: «L’Inter deve ristabilire la legge di San Siro, dove ha vinto le ultime sei in Serie A. C’è Edin Dzeko a caccia del centesimo gol in Serie A e che ne ha fatti sedici nel mese di settembre fra Roma e Inter. Servirà una grande gara per portare a casa i tre punti. Conferma dell’attacco con Lautaro Martinez e Dzeko, a centrocampo il ritorno di Nicolò Barella. Dietro possibile qualche cambiamento, perché c’è Milan Skriniar ma anche l’inserimento di Federico Dimarco. Rientrano Stefan de Vrij e Samir Handanovic».

GLI UNDICI – Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Torino, secondo Sky Sport: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Dzeko, Lautaro Martinez.