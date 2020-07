Inter-Torino, Lukaku out? Conte ripensa alla coppia vista contro il Brescia

In vista di Inter-Torino, Romelu Lukaku potrebbe non giocare la partita o comunque partire dalla panchina per un problema fisico accusato al 76′ contro l’Hellas Verona. In campo la stessa coppia vista contro il Brescia?

LE ALTERNATIVE – Romelu Lukaku potrebbe non giocare Inter-Torino a causa di un problema fisico. La sua assenza potrebbe pesare e non poco sulla formazione che in questo periodo ha accusato un evidente calo fisico e psicologico. Contro la squadra allenata da Longo però Antonio Conte potrebbe riproporre una coppia “inedita” vista già contro il Brescia, ovvero quella formata da Lautaro Martinez e Alexis Sanchez e ha anche portato bene (6-0 il risultato finale). Il primo deve ritrovare sicuramente serenità, e per farlo dovrà cercare in qualche modo di trovare la via del gol. Il secondo invece, in prestito dal Manchester United, cerca il riscatto in maglia nerazzurra.